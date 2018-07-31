Влезть в чужие схемы: эксперт рассказал, как Трамп готовит США к признанию «Северного потока — 2»
Европейский союз в настоящий момент рассматривает возможность строительства терминалов для закупки сжиженного природного газа из Соединенных Штатов, с таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
По словам американского лидера, речь идет о строительстве от девяти до одиннадцати портов.
«И мы [американцы] уже ведем переговоры с Европейским союзом относительно строительства от девяти до одиннадцати портов, которые будут принимать сжиженный газ из Соединенных Штатов», — сказал Трамп.
При этом он добавил, что возведение этих объектов будет оплачиваться из бюджета Европейского союза.
Ранее Трамп на переговорах с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером получил несколько уступок от Брюсселя во избежание торговой войны.
«Брюссель согласился рассмотреть увеличение экспорта сжиженного природного газа из США, понизить промышленные пошлины, привести в соответствие нормативы по продуктам медицинского применения, а также увеличить импорт соевых бобов», — пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на чиновника ЕС.
«Влезть в чужие схемы»
Политолог Игорь Рябов в комментарии ФАН отметил, что Трамп «дрейфует» в сторону неизбежного признания «Северного потока — 2» и сластит пилюлю американским элитам.
«Мол, Европа в газе нуждается, наши запретительные меры борьбы с российским газом неэффективны, следовательно, возможный рыночный и конкурентный ответ — увеличение поставок СПГ из США в Европу. Зимой мы уже видели, что это за поставки, когда купленный через российский порт Сабетта российский СПГ вдруг был продан Европе. Американцы понимают, что их единственная возможность влезть в европейский рынок газа — влезть в схемы, подчас посреднические, продажи этого газа европейским потребителям.
Вспомним, как с подачи тех же американцев покупает Украина «европейский» газ у Польши и Словакии. Она покупает тот же российский газ, но дороже, по договорам, в которых происхождение газа не указывается», — пояснил Игорь Рябов.
Точно так же, заметил эксперт, Украина продавала электроэнергию Крыму некоторое время, так как часть сетевой инфраструктуры проходила по ее территории. России все эти комбинации выгодны.
«У нас есть отправные точки продажи энергоресурсов, и, как в конечном счете будет их получать Европа, их дело. «Северный поток — 2» — наиболее выгодный для Европы способ. Если они готовы отстегивать политическую маржу США — это их проблемы. Конечно, ресурсов СПГ в США для Европы очень мало, Америка поставляет лишь излишки своего потребления. Вот и вся идея Трампа: влезть в чужие схемы», — резюмировал Игорь Рябов.