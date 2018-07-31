Влезть в чужие схемы: эксперт рассказал, как Трамп готовит США к признанию «Северного потока — 2»

Европейский союз в настоящий момент рассматривает возможность строительства терминалов для закупки сжиженного природного газа из Соединенных Штатов, с таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По словам американского лидера, речь идет о строительстве от девяти до одиннадцати портов.

«И мы [американцы] уже ведем переговоры с Европейским союзом относительно строительства от девяти до одиннадцати портов, которые будут принимать сжиженный газ из Соединенных Штатов», — сказал Трамп.

При этом он добавил, что возведение этих объектов будет оплачиваться из бюджета Европейского союза.

Ранее Трамп на переговорах с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером получил несколько уступок от Брюсселя во избежание торговой войны.

«Брюссель согласился рассмотреть увеличение экспорта сжиженного природного газа из США, понизить промышленные пошлины, привести в соответствие нормативы по продуктам медицинского применения, а также увеличить импорт соевых бобов», — пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на чиновника ЕС.

«Влезть в чужие схемы»

Политолог Игорь Рябов в комментарии ФАН отметил, что Трамп «дрейфует» в сторону неизбежного признания «Северного потока — 2» и сластит пилюлю американским элитам.

«Мол, Европа в газе нуждается, наши запретительные меры борьбы с российским газом неэффективны, следовательно, возможный рыночный и конкурентный ответ — увеличение поставок СПГ из США в Европу. Зимой мы уже видели, что это за поставки, когда купленный через российский порт Сабетта российский СПГ вдруг был продан Европе. Американцы понимают, что их единственная возможность влезть в европейский рынок газа — влезть в схемы, подчас посреднические, продажи этого газа европейским потребителям. Вспомним, как с подачи тех же американцев покупает Украина «европейский» газ у Польши и Словакии. Она покупает тот же российский газ, но дороже, по договорам, в которых происхождение газа не указывается», — пояснил Игорь Рябов.

Точно так же, заметил эксперт, Украина продавала электроэнергию Крыму некоторое время, так как часть сетевой инфраструктуры проходила по ее территории. России все эти комбинации выгодны.