Чемпионка мира по гандболу скончалась в Ростове

Ростов-на-Дону, 31 июля. Чемпионка мира в составе сборной России Елена Паршкова скончалась на 42-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

Спортсменка умерла в ночь с субботы на воскресенье, 30 июля, в Ростове-на-Дону, пишут «Дни.ру».

В составе сборной России Паршкова выиграла первенство мира 2001 года. С тольяттинской «Ладой» она три раза побеждала во внутренних чемпионатах страны и один раз выиграла Кубок обладателей кубков, сообщает «Утро.ру».