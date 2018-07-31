Россия и США подписали контракт на поставку шести ракетных двигателей РД-180 в 2020 году

Москва, 31 июля. Научно-производственное объединение «Энергомаш» и United Launch Alliance заключили новое соглашение о поставке в 2020 году в Соединенные Штаты Америки шести ракетных двигателей РД-180 для пусков ракет Atlas 5. Об этом рассказал генеральный директор НПО Игорь Арбузов. По его словам, по проекту РД-180 ранее был заключен контракт сроком до 2019 года.

Недавно российская сторона совместно с американскими коллегами подписала новый контракт до 2020 года. В рамках соглашения будут поставлены шесть двигателей.

Как пишет РИА Новости, Москва и Вашингтон заключили соглашение о поставках 101 двигателя РД-180 в 1997 году. Цена контракта составила почти миллиард долларов. Позже США ввели запрет на использование двигателей после 2019 года. Затем законодательный акт был отменен, свои двигатели в течение ближайших трех лет в США созданы не будут.