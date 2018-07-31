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В бурятском метеорите нашли новый минерал
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    В бурятском метеорите нашли новый минерал

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    В бурятском метеорите нашли новый минерал

    Москва, 31 июля. В бурятском метеорите, найденном в 2016 году, ученые обнаружили новый минерал, ранее в природе он не встречался.

    Минерал получил название уакитит в честь поселка Уакит в Бурятии, где на золотом прииске два года назад старатели нашли метеорит. Как сообщил профессор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Гроховский, в метеорите исследователи заметили необычные вкрапления.

    Ученые в научно-образовательном центре в УрФУ смогли определить кристаллическую структуру на наноуровне. Выяснилось, что вкрапления являются нитридом ванадия, имеющим кристаллическую решетку – 50% атомов ванадия и 50% азота.

    «Мы подали на регистрацию, и Международная минералогическая ассоциация зарегистрировала его как новый минерал. Он в первый раз обнаружен в природе», – пояснил Гороховский в беседе с РИА Новости.

    Ранее, как передавало URA.RU, британские и американские ученые выяснили, когда на Луне существовала жизнь. По их мнению, спутник Земли мог быть обитаемым дважды.

    Автор: Василий Котов
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