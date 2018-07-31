Физики заявили, что пирамида Хеопса является «концентратором» радиоволн

Каир, 31 июля. Ученые выяснили, что пирамида Хеопса может концентрировать электромагнитную энергию во внутренних камерах и фокусировать ее в пространство под собой.

Об этом физики из Германии и России написали в своей научной работе, опубликованной в Journal of Applied Physics. Они рассказали, что пирамиды вызывают большой интерес у людей. Из-за этого специалисты решили взглянуть на исторический памятник как на частицу, резонансно рассеивающую радиоволны. В ходе экспериментов был получен результат, который можно применить на практике.

Ученые выяснили, что пирамиды могут вести себя как фокусирующий и усиливающий колебания резонатор. При этом длина волны соразмерна габаритам самого объекта. Эксперты выяснили, что в пирамиде Хеопса речь идет о радиоволнах метрового диапазона в промежутке между 200 и 600 метрами.

Они уточнили, что в этом диапазоне работают многие любительские радиостанции.