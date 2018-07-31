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Экономика
В Госдуме предложили многократно повысить штраф за бизнес без лицензии
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    В Госдуме предложили многократно повысить штраф за бизнес без лицензии

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    В Госдуме предложили многократно повысить штраф за бизнес без лицензии

    Москва, 31 июля. Группа депутатов Государственной думы РФ во главе с Владимиром Афонским подготовила инициативу, которая предусматривает увеличение в 40 раз штрафов за бизнес без соответствующей регистрации. Об этом пишут «Известия».

    Согласно предложенному сценарию, штрафные санкции предусматриваются для граждан, которые осуществляют предпринимательской деятельностью без создания юридического лица или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП).

    Как отмечает газета, такому нарушителю придется заплатить штраф в размере до 30 тысяч рублей.

    Сообщается, что данную инициативу уже поддержали в министерстве юстиции РФ и «Единой России», при этом парламентарии посоветовали коллегам рассмотреть возможность уменьшения размера штрафа, пишет «ФедералПресс».

    Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин призвал шаг за шагом снижать долю государства в экономике.

    Автор: Дана Балан
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