В Госдуме предложили многократно повысить штраф за бизнес без лицензии

Москва, 31 июля. Группа депутатов Государственной думы РФ во главе с Владимиром Афонским подготовила инициативу, которая предусматривает увеличение в 40 раз штрафов за бизнес без соответствующей регистрации. Об этом пишут «Известия».

Согласно предложенному сценарию, штрафные санкции предусматриваются для граждан, которые осуществляют предпринимательской деятельностью без создания юридического лица или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП).

Как отмечает газета, такому нарушителю придется заплатить штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Сообщается, что данную инициативу уже поддержали в министерстве юстиции РФ и «Единой России», при этом парламентарии посоветовали коллегам рассмотреть возможность уменьшения размера штрафа, пишет «ФедералПресс».

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин призвал шаг за шагом снижать долю государства в экономике.