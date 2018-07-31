Производство двигателей для ракет «Протон» будет закрыто до конца года
Москва, 31 июля. До конца текущего года в России будет прекращено производство двигателей для ракет-носителей тяжелого класса «Протон-М».
Заявление на тему сделал генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов. Таким образом будет выполнена задача, поставленная генеральным директором корпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным.
«Производство двигателей будет остановлено в Перми в этом году. Если не возникнет каких-то новых контрактов на запуски ракет «Протон», со следующего года эти двигатели производиться уже не буду», — уточнил Арбузов.
После того, как производство двигателей для ракет-носителей будет остановлено, производственные линии будут загружены другими заказами, в том числе, связанными с диверсификацией.
«Производство новой продукции планируется сконцентрировать на загородной площадке предприятия с учетом современных организационных, технологических и логистических принципов», — цитирует Игоря Арбузова РИА Новости.