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Производство двигателей для ракет «Протон» будет закрыто до конца года
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    Производство двигателей для ракет «Протон» будет закрыто до конца года

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    Производство двигателей для ракет «Протон» будет закрыто до конца года

    Москва, 31 июля. До конца текущего года в России будет прекращено производство двигателей для ракет-носителей тяжелого класса «Протон-М».

    Заявление на тему сделал генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов. Таким образом будет выполнена задача, поставленная генеральным директором корпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным.

    «Производство двигателей будет остановлено в Перми в этом году. Если не возникнет каких-то новых контрактов на запуски ракет «Протон», со следующего года эти двигатели производиться уже не буду», — уточнил Арбузов.

    После того, как производство двигателей для ракет-носителей будет остановлено, производственные линии будут загружены другими заказами, в том числе, связанными с диверсификацией.

    «Производство новой продукции планируется сконцентрировать на загородной площадке предприятия с учетом современных организационных, технологических и логистических принципов»,  — цитирует Игоря Арбузова РИА Новости.

    Автор: Константин Терехов
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