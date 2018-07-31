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Спасенный в Пакистане российский альпинист находится в тяжелом состоянии
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    Спасенный в Пакистане российский альпинист находится в тяжелом состоянии

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    Спасенный в Пакистане российский альпинист находится в тяжелом состоянии

    Москва, 31 июля. Спасенный в Пакистане российский альпинист из Санкт-Петербурга Александр Гуков находится в тяжелом состоянии, он размещен в одном из военных госпиталей, сообщает во вторник посольство РФ в Пакистане.

    В диппредставительстве уточнили, что россиянин находится в блоке интенсивной терапии, в настоящее время ожидаются результаты обследования, передает РИА Новости.

    Российские альпинисты Александр Гуков из Петербурга и Сергей Глазунов из Иркутска принимали участие в экспедиции, которая собиралась совершить восхождение на вершину Латок-1 в Пакистане для съемок ленты «Невозможно – это не навсегда».

    Гуков и Глазунов были заблокированы на крутом склоне. Глазунов сорвался и погиб. Гуков смог закрепиться на высоте 6,2 тысячи метров, где оставался практически без снаряжения. Во вторник утром, как сообщала «Газета.ру», стало известно, что Гукова удалось спасти, серьезных обморожений он не получил.

    Автор: Василий Котов
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