Спасенный в Пакистане российский альпинист находится в тяжелом состоянии

Москва, 31 июля. Спасенный в Пакистане российский альпинист из Санкт-Петербурга Александр Гуков находится в тяжелом состоянии, он размещен в одном из военных госпиталей, сообщает во вторник посольство РФ в Пакистане.

В диппредставительстве уточнили, что россиянин находится в блоке интенсивной терапии, в настоящее время ожидаются результаты обследования, передает РИА Новости.

Российские альпинисты Александр Гуков из Петербурга и Сергей Глазунов из Иркутска принимали участие в экспедиции, которая собиралась совершить восхождение на вершину Латок-1 в Пакистане для съемок ленты «Невозможно – это не навсегда».

Гуков и Глазунов были заблокированы на крутом склоне. Глазунов сорвался и погиб. Гуков смог закрепиться на высоте 6,2 тысячи метров, где оставался практически без снаряжения. Во вторник утром, как сообщала «Газета.ру», стало известно, что Гукова удалось спасти, серьезных обморожений он не получил.