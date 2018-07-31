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Пентагон направит 885 млн долларов на внедрение в армию США искусственного интеллекта
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    Пентагон направит 885 млн долларов на внедрение в армию США искусственного интеллекта

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    Пентагон направит 885 млн долларов на внедрение в армию США искусственного интеллекта

    Вашингтон, 31 июля. Пентагон согласовывает условия контракта объемом 885 миллионов долларов на пять лет в сфере использования элементов искусственного интеллекта в военных целях. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на вице-президента подрядчика министерства обороны США — фирмы Booz Allen Hamilton — Джоша Салливана, компания видит своей задачей обеспечение доступа американского правительства к наилучшим технологиям.

    Он уточнил, что знания должны применяться ради граждан и бойцов. Салливан озвучил суть контракта. Он подчеркнул, что на искусственный интеллект хотят переложить рутинные и трудоемкие задачи, выполняемые американскими военнослужащими. К примеру, нейросеть будет заменять военных, которые привлечены к визуальному изучению видео с камер наблюдения на беспилотниках и другой боевой технике. По словам Салливана, наработки позволяют одновременно анализировать до 15 потоков видео.

    Пентагон направит 885 млн долларов на внедрение в армию США искусственного интеллекта

    Автор: Алия Садыкова
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