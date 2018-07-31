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Египетские власти предложили перенести посольство РФ в новую столицу
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    Египетские власти предложили перенести посольство РФ в новую столицу

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    Египетские власти предложили перенести посольство РФ в новую столицу

    Каир, 31 июля. Посольство Российской Федерации в Египте может переехать в новую столицу арабской республики уже к концу текущего года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах.

    Отмечается, что российская сторона на данном этапе изучает такую возможность. Поступившее от Египта предложение находится на стадии согласования.

    По данным издания, глава информационного бюро египетского посольства в Москве Айман Муса Мустафа сообщил, что информация (о возможном переезде посольства РФ — Прим.ФАН) соответствует действительности.

    Кроме того, по его словам, Каир предложил перенести свои дипломатические представительства в новую столицу 90 государствам.

    Египетские власти до окончания текущего года собираются завершить строительство новой административной столицы, в которую будут перенесены все правительственные ведомства. В настоящее время город не получил официального названия, сообщает «URA.RU».

    Известно, что новая столица расположится в 45 километрах от Каира.

    Автор: Дана Балан
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