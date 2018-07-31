Египетские власти предложили перенести посольство РФ в новую столицу

Каир, 31 июля. Посольство Российской Федерации в Египте может переехать в новую столицу арабской республики уже к концу текущего года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах.

Отмечается, что российская сторона на данном этапе изучает такую возможность. Поступившее от Египта предложение находится на стадии согласования.

По данным издания, глава информационного бюро египетского посольства в Москве Айман Муса Мустафа сообщил, что информация (о возможном переезде посольства РФ — Прим.ФАН) соответствует действительности.

Кроме того, по его словам, Каир предложил перенести свои дипломатические представительства в новую столицу 90 государствам.

Египетские власти до окончания текущего года собираются завершить строительство новой административной столицы, в которую будут перенесены все правительственные ведомства. В настоящее время город не получил официального названия, сообщает «URA.RU».

Известно, что новая столица расположится в 45 километрах от Каира.