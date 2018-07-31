Прекратить преследование иностранцев, посещающих Крым, призвали Украину

Симферополь, 31 июля. Иностранцы, которые посещают российский Крым, должны быть избавлены от преследования украинских властей.

Заявление на тему сделал руководитель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, добавив, что в Киеве надо сосредоточиться на решении своих внутренних проблем.

«Меры по отношению к иностранцам, приезжающим в Крым, никакого эффекта не имеют. Невозможно сегодня остановить процесс потепления между Европой и Россией, который особенно наметился в области человеческих отношений», — заявил депутат.

К слову, сейчас на территории российского полуострова находится делегация из Чехии, в составе которой – общественники и политики. В связи с этим в Киеве уже успели выразить свое недовольство.