Итальянский премьер заявил о заинтересованности Рима в диалоге с Москвой

Москва, 31 июля. Италия заинтересована в диалоге с Россией, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте. Он выступил по итогам переговоров с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

По словам итальянского политика, сотрудничество Москвы и Вашингтона важно для стабильности и безопасности во всем мире. Во время пресс-конференции Трамп рассказал, что санкции в отношении России останутся в силе. При этом Конте уточнил, что санкции могут быть отменены, но это произойдет не сразу.

Конте также добавил, что Рим и Вашингтон готовы запустить стратегический диалог, который будет охватывать прежде всего вопросы безопасности.

Как пишет ТАСС, также он подчеркнул о необходимости сотрудничества в области миграции через Средиземное море в Европу. Как пишет «Газета.ru», 11 июля на саммите НАТО Конте призвал укреплять безопасность южных границ Североатлантического альянса.