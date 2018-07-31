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Итальянский премьер заявил о заинтересованности Рима в диалоге с Москвой
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    Итальянский премьер заявил о заинтересованности Рима в диалоге с Москвой

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    Итальянский премьер заявил о заинтересованности Рима в диалоге с Москвой

    Москва, 31 июля. Италия заинтересована в диалоге с Россией, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте. Он выступил по итогам переговоров с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

    По словам итальянского политика, сотрудничество Москвы и Вашингтона важно для стабильности и безопасности во всем мире. Во время пресс-конференции Трамп рассказал, что санкции в отношении России останутся в силе. При этом Конте уточнил, что санкции могут быть отменены, но это произойдет не сразу.

    Конте также добавил, что Рим и Вашингтон готовы запустить стратегический диалог, который будет охватывать прежде всего вопросы безопасности.

    Как пишет ТАСС, также он подчеркнул о необходимости сотрудничества в области миграции через Средиземное море в Европу. Как пишет «Газета.ru», 11 июля на саммите НАТО Конте призвал укреплять безопасность южных границ Североатлантического альянса.

    Итальянский премьер заявил о заинтересованности Рима в диалоге с Москвой

    Автор: Алия Садыкова
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