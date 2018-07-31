Американская разведка заподозрила КНДР в производстве новых ракет

Вашингтон, 31 июля. Американская разведка обнаружила признаки создания Пхеньяном новых ракет на производственной площадке, где ранее изготавливались первые северокорейские межконтинентальные ракеты. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Согласно информации газеты, речь может идти о возведении двух новых жидкостных межконтинентальных баллистических ракет на производственной базе недалеко от Пхеньяна, сообщает «Вечерняя Москва».

Поводом для таких умозаключений стали полученные в последние несколько недель спутниковые фотоснимки. Отмечается, что разработки ведутся после того, как глава Белого дома Дональд Трамп заявил об отсутствии ядерной угрозы со стороны КНДР, пишет «Комсомольская правда».

Как сообщала «Газета.Ru», 23 июля этого года республиканец Дональд Трамп заявил, что доволен темпами денуклеаризации, а также отсутствием ракетных пусков и ядерных тестов со стороны Пхеньяна.

Визит главы государственного департамента Соединенных Штатов Майка Помпео в КНДР состоялся 7 июля. В рамках встречи стороны договорились об условиях формирования рабочей группы для выработки инструментов по денуклеаризации.

Впрочем, позднее северокорейские власти выразили сожаление в связи с позицией администрации Белого дома, а 10 июля отказались от создания рабочей группы на условиях американской стороны.