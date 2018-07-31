«Санкции останутся в силе – бессильными»: россияне ответили Трампу на заявление о продлении санкций против РФ
Москва, 31 июля. Россияне ответили в Сети президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, заявившему, что санкции против России останутся в силе.
Ранее Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте уточнил, что ограничительные меры против Москвы будут сохранены. Итальянский премьер добавил, что Рим открыт для диалога с Москвой. При этом, по его мнению, говорить о снятии ограничений за один день нельзя.
Как написали россияне, о санкциях американские политики постоянно говорят для самоутверждения. Они также подчеркнули, что санкции останутся в силе, но они «бессильны», так как никак не влияют на экономику РФ.
О санкциях для самоутверждения постоянно твердят?— Пётр Сафронов ???????? (@SPV261181) July 30, 2018
Дональд! Всё идёт по плану!— Леонард Тарайлис (@leonard777775) July 30, 2018
Для Российского интереса,
Спасибо, санкционному клану,
Готов орден Кремля, для Конгресса!
Молодцы чуваки! Так держать!
Клеветать почаще губами,
Чтоб локти кусая всем дрожать!
И почаще скрежетать зубами… pic.twitter.com/NiRpKHn7ZH
Санкции в отношении России останутся в силе - бессильными.— Степан (@tukalostepan1) July 30, 2018
А что он должен заявить делая ставку на 2-й срок?— Елена. (@elenaspishet) July 30, 2018
Это и следовало ожидать, так как всё было направлено ради спасения себя.— Собчук ЛЮБОВЬ (@TELEVISOR777) July 18, 2018
Искандеры ржут????????????— YA (@pAsHULya_I) July 30, 2018
Сейчас обкатают эту политику на России, а потом возьмутся за "союзников" по НАТО и прочим ТТИП. Только там, это действительно будет работать. И санкционная политика будет венцом американской демократии до тех пор, пока доллар будет являться резервной валютой.— ☪Инопланетный гость☪ (@Galaxy_View) July 30, 2018
Трамп намерен сохранить санкции против России, т.е. политику силового давления, но говорить с нами на языке дипломатии. Одно противоречит другому. Цель дипломатии - сотрудничество. Санкции же создают атмосферу конфронтации и являются её частью, подрывая возможности дипломатии.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 30, 2018
у Трампа десять пятниц на неделе, слушать то что он говорит это такое себе.— Usavich (@TravDuk) July 30, 2018