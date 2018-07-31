Меню
Политика
«Санкции останутся в силе – бессильными»: россияне ответили Трампу на заявление о продлении санкций против РФ
Весь мир
Прекратить преследование иностранцев, посещающих Крым, призвали Украину
Следующая новость
Загрузка...

    «Санкции останутся в силе – бессильными»: россияне ответили Трампу на заявление о продлении санкций против РФ

    56

    «Санкции останутся в силе – бессильными»: россияне ответили Трампу на заявление о продлении санкций против РФ

    Москва, 31 июля. Россияне ответили в Сети президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, заявившему, что санкции против России останутся в силе. 

    Ранее Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте уточнил, что ограничительные меры против Москвы будут сохранены. Итальянский премьер добавил, что Рим открыт для диалога с Москвой. При этом, по его мнению, говорить о снятии ограничений за один день нельзя.

    Как написали россияне, о санкциях американские политики постоянно говорят для самоутверждения. Они также подчеркнули, что санкции останутся в силе, но они «бессильны», так как никак не влияют на экономику РФ.

     

    Автор: Алия Садыкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.