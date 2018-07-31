«Санкции останутся в силе – бессильными»: россияне ответили Трампу на заявление о продлении санкций против РФ

Москва, 31 июля. Россияне ответили в Сети президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, заявившему, что санкции против России останутся в силе.

Ранее Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте уточнил, что ограничительные меры против Москвы будут сохранены. Итальянский премьер добавил, что Рим открыт для диалога с Москвой. При этом, по его мнению, говорить о снятии ограничений за один день нельзя.

Как написали россияне, о санкциях американские политики постоянно говорят для самоутверждения. Они также подчеркнули, что санкции останутся в силе, но они «бессильны», так как никак не влияют на экономику РФ.

О санкциях для самоутверждения постоянно твердят? — Пётр Сафронов ???????? (@SPV261181) July 30, 2018

Дональд! Всё идёт по плану!

Для Российского интереса,

Спасибо, санкционному клану,

Готов орден Кремля, для Конгресса!

Молодцы чуваки! Так держать!

Клеветать почаще губами,

Чтоб локти кусая всем дрожать!

И почаще скрежетать зубами… pic.twitter.com/NiRpKHn7ZH — Леонард Тарайлис (@leonard777775) July 30, 2018

Санкции в отношении России останутся в силе - бессильными. — Степан (@tukalostepan1) July 30, 2018

А что он должен заявить делая ставку на 2-й срок? — Елена. (@elenaspishet) July 30, 2018

Это и следовало ожидать, так как всё было направлено ради спасения себя. — Собчук ЛЮБОВЬ (@TELEVISOR777) July 18, 2018

Искандеры ржут???????????? — YA (@pAsHULya_I) July 30, 2018

Сейчас обкатают эту политику на России, а потом возьмутся за "союзников" по НАТО и прочим ТТИП. Только там, это действительно будет работать. И санкционная политика будет венцом американской демократии до тех пор, пока доллар будет являться резервной валютой. — ☪Инопланетный гость☪ (@Galaxy_View) July 30, 2018

Трамп намерен сохранить санкции против России, т.е. политику силового давления, но говорить с нами на языке дипломатии. Одно противоречит другому. Цель дипломатии - сотрудничество. Санкции же создают атмосферу конфронтации и являются её частью, подрывая возможности дипломатии. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 30, 2018