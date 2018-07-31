СБУ завела дело о госизмене в отношении Порошенко | 31 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

СБУ завела дело о госизмене в отношении Порошенко
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту государственной измены украинского президента Петра Порошенко. Депутат Верховной рады Виталий Куприй сообщил, что получил повестку с вызовом на допрос в СБУ в качестве свидетеля. Допрос касается 100 снайперских винтовок, которые Порошенко подарил полку спецназа в августе 2017 года. Депутат решил выяснить законность такого подарка. Для этого он направил запрос в Министерство обороны Украины. Там депутату сообщили, что Порошенко подарил военным не 100, а 98 единиц оружия, и оно было не боевым, а охотничьим.
«Таким образом, по инициативе Петра Порошенко и в целях распространения в СМИ была организована и осуществлена демонстрация вооружения, которое передается нашим военным», — отметил депутат.
По словам Куприя, через суд ему удалось вынудить СБУ возбудить уголовное дело по данному факту.
Опубликовано видео отражения налета на базу ВКС РФ
Видеозапись отражения атаки ударного беспилотника, запущенного боевиками в Сирии, опубликована в сети. Сообщается, что вечером 29 июля боевики вновь попытались атаковать с воздуха российскую авиационную базу Хмеймим, находящуюся в сирийской провинции Латакия. В Министерстве обороны РФ сообщили, что вражеский беспилотник был уничтожен расчетом ЗРПК «Панцирь».
«Штатными зенитными огневыми средствами воздушная цель была уничтожена на безопасном удалении от авиабазы», — рассказал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.
Инвалидов и пенсионеров освободят от взносов на капремонт
Семьи, в которых проживают неработающие пенсионеры в возрасте от семидесяти лет или инвалиды I и II групп, будут полностью или частично освобождаться от уплаты взносов за капитальный ремонт. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным 29 июля. Согласно данному указу, региональные власти получат возможность освобождать семьи с пенсионерами или инвалидами от уплаты взносов за капитальный ремонт. Расходы по новым льготам возьмет на себя федеральный бюджет.
Самолет-разведчик ВВС США замечен у берегов Крыма
Самолет-разведчик ВВС США RC-135V был замечен у черноморского побережья России. Twitter-аккаунт Aircraft Spots опубликовал маршрут самолета. Самолет предназначен для радиоэлектронной разведки. По данным ресурса, он пролетел вдоль побережья Краснодарского края, южных границ Крыма, несколько раз прошел возле западных районов полуострова, после чего вернулся на базу на острове Крит.