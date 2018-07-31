СБУ завела дело о госизмене в отношении Порошенко | 31 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

СБУ завела дело о госизмене в отношении Порошенко

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту государственной измены украинского президента Петра Порошенко. Депутат Верховной рады Виталий Куприй сообщил, что получил повестку с вызовом на допрос в СБУ в качестве свидетеля. Допрос касается 100 снайперских винтовок, которые Порошенко подарил полку спецназа в августе 2017 года. Депутат решил выяснить законность такого подарка. Для этого он направил запрос в Министерство обороны Украины. Там депутату сообщили, что Порошенко подарил военным не 100, а 98 единиц оружия, и оно было не боевым, а охотничьим.

«Таким образом, по инициативе Петра Порошенко и в целях распространения в СМИ была организована и осуществлена демонстрация вооружения, которое передается нашим военным», — отметил депутат.

По словам Куприя, через суд ему удалось вынудить СБУ возбудить уголовное дело по данному факту.