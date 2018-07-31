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Ученые применили «теорию геля» для поиска террористов в социальной сети
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    Ученые применили «теорию геля» для поиска террористов в социальной сети

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    Ученые применили «теорию геля» для поиска террористов в социальной сети

    Вашингтон, 31 июля. Американские исследователи смогли разработать простую модель, которая описывает рост экстремистских сообществ. Об этом пишет Physical Review Letters.

    Отмечается, что модель опирается на теорию гелеобразования. Ученые проверили модель на примерах из социальных сетей. Выяснилось, что в экстремистские сообщества вступают люди со схожими интересами. Поэтому избавиться от целой группировки, уничтожив «подстрекателей», не получится.

    Специалисты выстроили систему дифференциальных уравнений. Они описывают развитие кластеров внутри группы.

    Ранее ученые подтвердили позитивное влияние соцсетей на память человека. По мнению ученых из Пекинского университета, социальные сети уже вскоре после своего появления смогли изменить привычные способы работы человеческой памяти, используя виртуальные хранилища данных для сохранения воспоминаний. Кроме того, социальные сети открыли для людей способ делиться между собой своими воспоминаниями, совершенно изменив структуру коллективной памяти развитой части человечества.

    Ученые применили «теорию геля» для поиска террористов в социальной сети

    Автор: Алия Садыкова
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