Житель Украины пытался провести в Крым боеприпасы

Симферополь, 31 июля. Гражданин Украины пытался в своем рюкзаке пронести в Крым боеприпасы.

Как сообщает пресс-служба крымского пограничного управления Федеральной службы безопасности России, жителя Мелитополя, который следовал в пешем порядке, задержали на пункте пропуска «Джанкой».

О наличии боеприпасов, а именно — 11 патронов калибра 5,56 мм к карабину Weatherby производства США, мужчина умолчал. Боеприпасы были выявлены с помощью технических средств наблюдения.

Патроны находились у жителя Украины в рюкзаке, пограничники их изъяли и направили на экспертизу, сообщает РИА Новости.

Напомним, что не так давно другой гражданин Украины на КПП «Джанкой» попытался проникнуть из Херсона в Севастополь с поддельным паспортом.