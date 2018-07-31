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Житель Украины пытался провести в Крым боеприпасы
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    Житель Украины пытался провести в Крым боеприпасы

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    Житель Украины пытался провести в Крым боеприпасы

    Симферополь, 31 июля. Гражданин Украины пытался в своем рюкзаке пронести в Крым боеприпасы.

    Как сообщает пресс-служба крымского пограничного управления Федеральной службы безопасности России, жителя Мелитополя, который следовал в пешем порядке, задержали на пункте пропуска «Джанкой».

    О наличии боеприпасов, а именно — 11 патронов калибра 5,56 мм к карабину Weatherby производства США, мужчина умолчал. Боеприпасы были выявлены с помощью технических средств наблюдения.

    Патроны находились у жителя Украины в рюкзаке, пограничники их изъяли и направили на экспертизу, сообщает РИА Новости.

    Напомним, что не так давно другой гражданин Украины на КПП «Джанкой» попытался проникнуть из Херсона в Севастополь с поддельным паспортом.

    Автор: Константин Терехов
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