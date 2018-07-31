Российский специалист Мокин снова возглавит «Автодор»

Саратов, 31 июля. Российский специалист Сергей Мокин снова займет тренерский мостик в баскетбольном клубе «Автодор». Президент саратовского клуба Владимир Родионов уже одобрил кандидатуру 62-летнего тренера. Ассистентом Мокина станет 42-летний Владимир Анциферов.

Отмечается, что выбор в пользу тандема Мокин — Анциферов абсолютно логичен, поскольку в будущем сезоне клуб сделает ставку на своих воспитанников, которых знают оба специалиста.

Как отметил президент саратовского клуба, имя главного тренера будет объявлено в среду, 1 августа.

«Команда соберется в полном составе в Саратове — мы представим игрокам нового наставника, а затем отправимся на сборы в Италию. В этом году мы будем делать ставку на своих воспитанников», — заявил Родионов.

В коллективе, по его словам, будет не более пяти иностранных игроков, пишут «Известия».

Напомним, Мокин уже руководил командой в сезоне-2014/15. Тогда в 18 играх чемпионата Единой лиги ВТБ клуб сумел одержать девять побед. Что интересно, победы над казанским УНИКСом, подмосковными «Химками», «Локомотивом-Кубанью» чередовались с домашними поражениями от рижского ВЭФ и «Астаны».