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Донбасс: украинские силовики за сутки три раза обстреляли ЛНР
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    Донбасс: украинские силовики за сутки три раза обстреляли ЛНР

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    Донбасс: украинские силовики за сутки три раза обстреляли ЛНР

    Луганск, 31 июля. Украинские силовики за сутки три раза обстреляли территорию Луганской народной республики. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

    Отмечается, что ВСУ три раза нарушили режим прекращения огня. Под огонь киевских военных попали Сокольники, Пришиб и Лозовое. Всего по ЛНР было выпущено 55 снарядов. По предварительным данным, никто не пострадал.

    Напомним, ранее контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала новый режим прекращения огня с 1 июля из-за начала сезона уборки. Напомним, Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР в апреле 2014 года, когда Донбасс объявил о своей независимости.

    Напомним, ранее ВСУ обстреляли из минометов район Калиново в ЛНР. Обстрелу подверглись населенные пункты Сокольники, Логвиново и Донецкий. Всего украинские силовики выпустили по территории ЛНР свыше 40 снарядов.

    Донбасс: украинские силовики за сутки три раза обстреляли ЛНР

    Автор: Алия Садыкова
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