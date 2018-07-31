Эксперты рассказали о вреде систем нагревания табака

Москва, 31 июля. Специалисты рассказали, что так называемые системы нагревания табака, ставшие популярными среди курильщиков, наносят здоровью не меньший вред, чем традиционное курение сигарет.

«Во-первых, там так же содержится никотин, поэтому поддерживается зависимость, во-вторых, вредных веществ может быть меньше, но они, тем не менее, содержатся», — заявил психиатр-нарколог Сергей Говорун.

Сопредседатель российской антитабачной коалиции Дарья Халтурина, в свою очередь подчеркнула, что помимо выделения пара, в таких системах плавятся пластиковые детали и фильтры.

«Кроме того, в самом паре содержится глицерин. Мы допускаем, что вред для курящих может быть ниже, однако пока доказательств никаких не представлено», — цитирует специалиста РИА Новости.

Кроме прочего, если курильщик не вдыхает продукты горения, от которых страдает бронхо-легочная система, то все равно организм человека получает никотин, а значит зависимость остается.

Также, по словам Халтуриной, статистики заболеваний, связанных с употреблением подобных систем нагревания табака, пока нет, так как для исследований требуется достаточно большое количество времени.

