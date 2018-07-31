Кеосаян: Шеховцов был профессионалом, талантливым артистом с юмором

Москва, 31 июля. Российский кинорежиссер и телеведущий Тигран Кеосаян рассказал, каким человеком был скончавшийся актер Сергей Шеховцов.

По его словам, он был профессионалом своего дела, талантливым артистом, человеком с юмором. Как отметил Кеосаян в интервью «Пятому каналу», у Шеховцова только все наладилось. «Ну пусть земля ему будет пухом», — добавил он.

Напомним, Шеховцов скончался в возрасте 56 лет во время прогулки по Москве. О смерти артиста рассказали в театре «Современник», где работал актер. Напомним, Шеховцов известен зрителям по ролям в фильмах «Бумер», «Ландыш серебристый» и другим.

Пользователи в Сети с грустью восприняли информацию о смерти популярного российского актера театра и кино.

Церемония прощания с ним состоится на Другой сцене театра «Современник» во вторник, 31 июля. Похоронят артиста в кубанской станице Спокойная.