Тегеран назвал условие возвращения к переговорам с США

Тегеран, 31 июля. Переговоры Соединенных Штатов Америки с Ираном возможны при условии возвращения Вашингтона к ядерной сделке, заявил заместитель главы администрации президента Ирана Хамид Абуталеби.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что не исключает встречи с иранским президентом Хасаном Роухани без дополнительных условий. При этом он уточнил, что ждет инициативу от Ирана, но Тегеран вряд ли готов на подобный диалог.

Как написал в Twitter Абуталеби, те, кто верит в невоенное разрешение споров должны также выполнять несколько условий: это уважение к великой нации Ирана, сокращение боевых действий, возвращение в ядерную сделку. Он подчеркнул, что ядерная сделка должна быть заключена.

Ранее Трамп официально объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном. В своем заявлении Трамп сообщил, что США покидают соглашение по ядерной программе, заключенное с Ираном в 2015 году с шестью мировыми державами. Кроме того, он пообещал «самый высокий уровень санкций» против Ирана и его партнеров.