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Трамп заявил о готовности Евросоюза построить 11 портов для приема газа из США
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    Трамп заявил о готовности Евросоюза построить 11 портов для приема газа из США

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    Трамп заявил о готовности Евросоюза построить 11 портов для приема газа из США

    Вашингтон, 31 июля. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что Евросоюз готов построить до 11 портов для приема сжиженного природного газа из США.

    Амбициозное заявление на эту тему американский лидер сделал во время совместной с председателем правительства Италии Джузеппе Конте пресс-конференции, при этом сразу уточнив, что расходы по строительству лягут на плечи Европейского союза.

    «Мы уже ведем переговоры с Европейским союзом относительно строительства от девяти до одиннадцати портов, которые будут принимать сжиженный газ из Соединенных Штатов», — сказал хозяин Белого дома.

    При этом, как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на одного из чиновников ЕС, ранее американский президент получил ряд важных уступок от Брюсселя во избежание торговой войны.

    Как сообщает издание, «Брюссель согласился рассмотреть увеличение экспорта сжиженного природного газа из США, а также понизить промышленные пошлины».
     

    Автор: Константин Терехов
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