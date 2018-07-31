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Странного хвостатого червя сняли на видео в Великобритании
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    Странного хвостатого червя сняли на видео в Великобритании

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    Странного хвостатого червя сняли на видео в ВеликобританииСаутгемптон, 31 июля. Жительница города Саутгемптон на юге Великобритании сняла на видео странное существо, напоминающее червя с длинным хвостом.

    Сообщается, что британка увидела непонятное животное, бегущее вдоль стены одного из домов. Отмечается, что длина существа — больше десяти сантиметров.

    По словам автора видео, она никогда не видела ничего подобного. Не смогли опознать существо и комментаторы в Сети.

    Ранее ФАН сообщал, что житель Одессы Александр Емельянов опубликовал на видеохостинге YouTube съемку обнаруженной им странной гусеницы с головой мыши. Мужчина описал свою удивительную находку как гибрид гусеницы и змеи, обладающий головой грызуна. По его словам, существо было покрыто гладкой кожицей с чешуей, а в конце его тельца торчало изогнутое жало.

    Автор: Ирина Новикова
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