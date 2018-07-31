Странного хвостатого червя сняли на видео в Великобритании

Саутгемптон, 31 июля. Жительница города Саутгемптон на юге Великобритании сняла на видео странное существо, напоминающее червя с длинным хвостом.

Сообщается, что британка увидела непонятное животное, бегущее вдоль стены одного из домов. Отмечается, что длина существа — больше десяти сантиметров.

По словам автора видео, она никогда не видела ничего подобного. Не смогли опознать существо и комментаторы в Сети.

Ранее ФАН сообщал, что житель Одессы Александр Емельянов опубликовал на видеохостинге YouTube съемку обнаруженной им странной гусеницы с головой мыши. Мужчина описал свою удивительную находку как гибрид гусеницы и змеи, обладающий головой грызуна. По его словам, существо было покрыто гладкой кожицей с чешуей, а в конце его тельца торчало изогнутое жало.