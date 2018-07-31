Подозреваемым в убийстве отца сестрам следствие ужесточило обвинение

Москва, 31 июля. Следователи ужесточили обвинение подозреваемым в убийстве отца трем сестрам.

Если изначально следствием было возбуждено дело по статье «Убийство без отягчающих обстоятельств», то сейчас обвинение выдвинуто по статье «Убийство в составе группы лиц».

Как сообщают «Известия», обвиняемым по данной статье сестрам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Однако в нашей стране женщинам не назначают такую меру.

В данный момент суд принял решение не арестовывать 17-летнюю Марию, 18-летнюю Кристину и 19-летнюю Ангелину, попросив следствие обосновать применение такой меры пресечения.

Как напоминает «Газета.ru», в воскресенье 29 июля сестры напали с ножом, молотком и газовым баллончиком на отца. Свой поступок сестры объяснили тем, что мужчина долгое время причинял им «моральные страдания».