Петербургского альпиниста, неделю заблокированного в горах, спасли в Пакистане

Исламабад, 31 июля. Пакистанские спасатели обнаружили и вывезли со склона горы Латок-1 петербургского альпиниста Александра Гукова, неделю заблокированного в горах.

По словам координатора спасательной операции Анны Пиуновой, в спасении россиянина были задействованы два пакистанских военных вертолета.

«Его спасли, летят в госпиталь города Скарду», — сказала Пиунова.

Ранее сообщалось, что российские альпинисты Александр Гуков из Санкт-Петербурга и Сергей Глазунов из Иркутска были заблокированы на крутом склоне на горе Латок-1. Позже стало известно, что Глазунов сорвался и погиб.

«Сергей сорвался с полуторакилометровой высоты», — заявил руководитель федерации альпинизма Иркутской области Григорий Скаллер.

Гукову удалось закрепиться на высоте 6,2 тысячи метров и продержаться неделю несмотря на то, что почти все снаряжение было утеряно. Проведению спасательной операции мешали погодные условия.