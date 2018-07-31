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Петербургского альпиниста, неделю заблокированного в горах, спасли в Пакистане
Происшествия
Спасенный в Пакистане российский альпинист находится в тяжелом состоянии
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    Петербургского альпиниста, неделю заблокированного в горах, спасли в Пакистане

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    Петербургского альпиниста, неделю заблокированного в горах, спасли в Пакистане

    Исламабад, 31 июля. Пакистанские спасатели обнаружили и вывезли со склона горы Латок-1 петербургского альпиниста Александра Гукова, неделю заблокированного в горах.

    По словам координатора спасательной операции Анны Пиуновой, в спасении россиянина были задействованы два пакистанских военных вертолета.

    «Его спасли, летят в госпиталь города Скарду», — сказала Пиунова.

    Ранее сообщалось, что российские альпинисты Александр Гуков из Санкт-Петербурга и Сергей Глазунов из Иркутска были заблокированы на крутом склоне на горе Латок-1. Позже стало известно, что Глазунов сорвался и погиб.

    «Сергей сорвался с полуторакилометровой высоты», — заявил руководитель федерации альпинизма Иркутской области Григорий Скаллер.

    Гукову удалось закрепиться на высоте 6,2 тысячи метров и продержаться неделю несмотря на то, что почти все снаряжение было утеряно. Проведению спасательной операции мешали погодные условия.

    Автор: Ирина Новикова
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