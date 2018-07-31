Коллеги вспоминают умершего артиста Шеховцова

Москва, 31 июля. Актер Евгений Дятлов и режиссер Сергей Урсуляк вспоминают умершего от сердечного приступа артиста Сергея Шеховцова.

«Как-то «на привале» пообщались с ним, он все хотел снять кино о казаках, о быте, их жизни, ему не нравилось, как о них рассказывает кино. Он пропускал тему эту через себя», — вспоминает Дятлов.

«Сережа был очень хороший артист, не очень, к сожалению, раскрытый. Но это уже теперь никакой роли не играет. Профессионал, всегда подлинный, никогда не врал в кадре», — цитирует режиссера Урсуляка «Российская газета».

Как напоминает «Газета.ru», в Москве в возрасте 56 лет во время прогулки от сердечного приступа скончался актер Сергей Шеховцов. Слова соболезнования уже высказали многие коллеги артиста.

«Известия» пишут, что Сергей Шеховцов окончил Школу-студию МХАТ в 1987 году. Через год дебютировал в большом кино в картине «Щенок». Всего в фильмографии актера – 80 ролей в кино и на ТВ.