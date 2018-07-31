Азаров рассказал о нравах на Украине после госпереворота

Москва, 31 июля. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook видеозапись, на которой так называемые «украинские патриоты» жестоко избивают мужчину, высказавшего несогласие с их позицией.

«Украина после госпереворота. Соглашение об ассоциации с ЕС в действии. Этого мужчину «наказали», читай жестоко избили, за его точку зрения, отличающуюся от точки зрения так называемых «патриотов»», — прокомментировал происходящее на видео экс-глава украинского правительства.

Он подчеркнул, что националисты, привыкшие действовать исподтишка, подкараулили свою жертву в тот момент, когда он был один, и никто не мог ему помочь.

«Напали толпой, избили, унизили, заставили на камеру просить прощения за свои взгляды и отречься от них», —отметил Азаров.

«Вот как понимают слово «гідність» украинские ура-патриоты», — резюмировал политик.

Напомним, что ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал ситуацию с избиением женщины председателем отделения партии «Укроп» Николаем Пасальским. Экс-глава кабмина напомнил свои читателям, что Пасальский избил женщину за сделанное замечание о необходимости взять свою собаку на поводок. По его словам, женщина получила сотрясение мозга и ушибы, всего-лишь призвав законодателя соблюдать законы страны. Азаров подчеркнул, что данное преступление было совершено посреди дня. Особо вопиющим, по его мнению, является факт, что правоохранительные органы не возбудили уголовное дело и никого не задержали в связи с инцидентом.

Также Азаров неоднократно отмечал, что внедрение так называемых европейских ценностей на Украине происходит весьма недемократическим путем. В частности, он выделил ситуацию с обысками, проводимыми в стране различными силовыми структурами, пояснив, что число обысков за последние годы существенно выросло. При этом, несмотря на увеличение количества обысков, на Украине растет уровень организованной преступности. По его мнению, все это является прямым результатом политики киевского режима.