Умер Сергей Шеховцов: названы лучшие роли талантливого актера

Москва, 31 июля. В Москве в возрасте 56 лет прямо во время прогулки от сердечного приступа скончался актер Сергей Шеховцов.

Слова соболезнования уже высказали многие коллеги артиста, однако сообщения продолжают поступать. Шеховцов не только служил в театре «Современник», но и активно снимался в кино и сериалах.

Уроженец Краснодарского края, Сергей Шеховцов в 1987 году окончил Школу-студию МХАТ. Уже через год, в 1988 году, дебютировал в большом кино в возрасте 27 лет, снявшись в картине «Щенок».

Всего в фильмографии актера – 80 ролей в кино и на ТВ. Это картины — «Частица Вселенной», «Пурга», «Алмазы Цирцеи» и «Следователь Тихонов», сериалы «Дикий-4», «Час Волкова», «Телохранитель-3», «Вызов-4», «Дальнобойщики» и «Солдаты».