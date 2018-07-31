Подруга актера Шеховцова поделилась воспоминаниями о дружбе с ним

Москва, 31 июля. Российская актриса Мария Селянская рассказала о дружбе с актером театра и кино Сергеем Шеховцовым, скончавшимся накануне на 57-м году жизни.

По словам Селянской, они с Шеховцовым учились на одном курсе в Школе-студии МХАТ. Со студенческих лет актеров связывала теплая дружба.

«Милый, светлый человек. У меня слов нет. Мы были однокурсниками. С тех самых пор у нас с ним дружба», — сказала она

«Мы очень дружили. Я не могу сейчас говорить. Я в шоке», — цитирует Селянскую газета Известия.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с актером театра и кино Сергеем Шеховцовым состоится на Другой сцене театра «Современник» во вторник, 31 июля.

Напомним, что Шеховцов скончался от остановки сердца в понедельник, 30 июля. В момент смерти актер гулял со своей любимой собакой.