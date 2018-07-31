Экс-депутат Рады рассказал о последствиях признания независимости украинской церкви

Москва, 31 июля. Бывший депутат Верховной рады Василий Волга рассказал о последствиях признания независимости украинской церкви.

Свои мысли на тему экс-парламентарий озвучил в программе «Время покажет» в эфире Первого канала. В частности, бывший депутат призвал со всей серьезностью отнестись к попыткам киевских властей, предпринимаемых в этом направлении.

«Сейчас самый большой приход – это Украинская православная церковь Московского патриархата. Прежде всего, по той причине, что люди знают, что могут получить все таинства только в канонической Церкви, — сказал Волга.

Как пояснил экс-депутат, именно по этой причине большая часть верующих граждан Украины идет в эту церковь. Однако, по словам политика, мнение о том, что это единая масса людей – ошибочное.

«Они знают: к Филарету – нельзя, это неблагодатная Церковь. Но, если Филарет станет Церковью канонической, если об этом узнает прихожанин МП, который не любит Москву, он уйдет в свою «национальную каноническую Церковь», — предостерег бывший парламентарий.

Василий Волга добавил, что если такое случится, то процесс раскола на Украине завершится окончательно, при этом как это будет происходить, будет кровопролитие или нет, никто не знает.

«Но именно эта единственная площадка для любых договоренностей методично разрушается», — цитирует бывшего депутата Верховной рады «ПолитНавигатор».

Как напоминают «Известия», Киевский патриархат — канонически непризнанная православная церковь на Украине, возникла в 1992 году в результате действий бывшего предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата Филарета.