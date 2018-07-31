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Мерзликин выразил соболезнования в связи со смертью Шеховцова
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    Мерзликин выразил соболезнования в связи со смертью Шеховцова

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    Мерзликин выразил соболезнования в связи со смертью Шеховцова

    Москва, 31 июля. Российский актер Андрей Мерзликин принес свои соболезнования в связи со смертью актера театра и кино Сергея Шеховцова.

    «То, что это был очень большой русский артист, это было ясно. Большой не с точки зрения известности, а именно глубины, проникновения в драматический материал», — сказал Мерзликин.

    Ранее пресс-служба театра «Современник» сообщила, что прощание с актером Сергеем Шеховцовым состоится в Москве 31 июля. Представители «Современника» также передали слова сочувствия родным и близким артиста — у него осталась жена и двое сыновей.

    Ранее газета Известия сообщала, что актер Сергей Шеховцов скончался 30 июля на 57-м году жизни. По имеющимся данным, у актера остановилось сердце во время прогулки с собакой.

    Автор: Ирина Новикова
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