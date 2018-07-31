Мерзликин выразил соболезнования в связи со смертью Шеховцова

Москва, 31 июля. Российский актер Андрей Мерзликин принес свои соболезнования в связи со смертью актера театра и кино Сергея Шеховцова.

«То, что это был очень большой русский артист, это было ясно. Большой не с точки зрения известности, а именно глубины, проникновения в драматический материал», — сказал Мерзликин.

Ранее пресс-служба театра «Современник» сообщила, что прощание с актером Сергеем Шеховцовым состоится в Москве 31 июля. Представители «Современника» также передали слова сочувствия родным и близким артиста — у него осталась жена и двое сыновей.

Ранее газета Известия сообщала, что актер Сергей Шеховцов скончался 30 июля на 57-м году жизни. По имеющимся данным, у актера остановилось сердце во время прогулки с собакой.