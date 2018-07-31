Сирия: беженцы покидают лагерь «Рсас» и возвращаются в родные места

Дамаск, 31 июля. Мирные жители, нашедшие в свое время приют в лагере «Рсас», покидают его и возвращаются в родные места, освобожденные от террористов.

Об этом журналистам сообщил директор лагеря Азза Сент Уйн, напомнив, что за время военных действий в Сирийской Арабской Республике через лагерь прошли около 47 тысяч человек.

«Сейчас здесь осталось чуть более тысячи беженцев. В последнее время люди уходят отсюда в свои города, которые освобождены от боевиков, и это не единичные случаи, а общая тенденция», — цитирует Уйна РИА Новости.

Безусловно, сами вынужденные переселенцы чрезмерно рады своему возвращению в родные города, и благодарят администрацию лагеря за те несколько лет, которые они провели в нем.

«Меня здесь все устраивает, здесь, в этом лагере, у нас есть все необходимое, и мы ни в чем не нуждаемся», — рассказала одна из жительниц лагеря Сухад Хаджани, приехавшая сюда пять лет из Восточной Гуты.

Как напоминает «Газета.ru», для решения проблем по приему, распределению и размещению беженцев в Сирии создан специальный центр, который оказывает вынужденным переселенцам различную помощь.

