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Весь мир
За уволенного режиссера «Стражей Галактики» вступились актеры фильма
Весь мир
За уволенного режиссера «Стражей Галактики» вступились актеры фильма
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    За уволенного режиссера «Стражей Галактики» вступились актеры фильма

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    За уволенного режиссера «Стражей Галактики» вступились актеры фильма

    Москва, 31 июля. Актеры, исполнившие главные роли в двух частях блокбастера «Стражи Галактики» вступились за уволенного режиссера фильмов Джеймса Ганна.

    Письмо с такой просьбой, подписанное Крисом Праттом, Брэдли Купером, Зои Салданой, Вином Дизелем, Дейвом Батиста и другими актерами, выложил в своем аккаунте в Instagram Крис Пратт.

    «Мы полностью поддерживаем Джеймса Ганна. Мы все были потрясены его отстранением на прошлой неделе и намеренно выждали эти десять дней, чтобы подумать, помолиться, все выслушать и обсудить», — цитируют письмо «Известия».

    Кроме того, лично от себя Крис Патт добавил, что не поддерживает шутки режиссера, однако считает Ганна хорошим человеком, и просит продюсеров разрешить ему продолжить работу над третьей частью «Стражей Галактики».

    Как напоминает «Газета.ru», Джеймса Ганна уволила студия The Walt Disney Studios за серии постов в Twitter, сделанных задолго перед подписанием контракта на съемку фильма.

    Автор: Константин Терехов
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