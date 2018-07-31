За уволенного режиссера «Стражей Галактики» вступились актеры фильма

Москва, 31 июля. Актеры, исполнившие главные роли в двух частях блокбастера «Стражи Галактики» вступились за уволенного режиссера фильмов Джеймса Ганна.

Письмо с такой просьбой, подписанное Крисом Праттом, Брэдли Купером, Зои Салданой, Вином Дизелем, Дейвом Батиста и другими актерами, выложил в своем аккаунте в Instagram Крис Пратт.

«Мы полностью поддерживаем Джеймса Ганна. Мы все были потрясены его отстранением на прошлой неделе и намеренно выждали эти десять дней, чтобы подумать, помолиться, все выслушать и обсудить», — цитируют письмо «Известия».

Кроме того, лично от себя Крис Патт добавил, что не поддерживает шутки режиссера, однако считает Ганна хорошим человеком, и просит продюсеров разрешить ему продолжить работу над третьей частью «Стражей Галактики».

Как напоминает «Газета.ru», Джеймса Ганна уволила студия The Walt Disney Studios за серии постов в Twitter, сделанных задолго перед подписанием контракта на съемку фильма.