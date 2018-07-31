ФНС начинает публикацию данных, считавшихся налоговой тайной

Москва, 31 июля. Федеральная налоговая служба с 1 августа приступает к обнародованию данных о налогоплательщиках, ранее относившихся к налоговой тайне.

В частности, ФНС опубликует информацию о среднесписочной численности работников организаций за предыдущий год, о специальных налоговых режимах, а также сведения об участии компаний в консолидированной группе налогоплательщиков.

Сообщается, что публикация данных будет осуществляться на официальном сайте ведомства с помощью сервиса «Прозрачный бизнес», благодаря которому предприниматели смогут проверить, не являются ли партнерские фирмы «однодневками», использующими «серые» схемы для уклонения от уплаты налогов, говорится в материале РИА Новости.

Ранее газета Известия сообщала, что Федеральная налоговая служба направила в Министерство финансов РФ запрос на получение возможности доступа к банковским счетам физических лиц вне рамок налоговых проверок, чтобы бороться с незаконным предпринимательством.