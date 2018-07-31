Меню
Экономика
ФНС начинает публикацию данных, считавшихся налоговой тайной
Происшествия
Подозреваемым в убийстве отца сестрам следствие ужесточило обвинение
Следующая новость
Загрузка...

    ФНС начинает публикацию данных, считавшихся налоговой тайной

    242

    ФНС начинает публикацию данных, считавшихся налоговой тайной

    Москва, 31 июля. Федеральная налоговая служба с 1 августа приступает к обнародованию данных о налогоплательщиках, ранее относившихся к налоговой тайне.

    В частности, ФНС опубликует информацию о среднесписочной численности работников организаций за предыдущий год, о специальных налоговых режимах, а также сведения об участии компаний в консолидированной группе налогоплательщиков.

    Сообщается, что публикация данных будет осуществляться на официальном сайте ведомства с помощью сервиса «Прозрачный бизнес», благодаря которому предприниматели смогут проверить, не являются ли партнерские фирмы «однодневками», использующими «серые» схемы для уклонения от уплаты налогов, говорится в материале РИА Новости.

    Ранее газета Известия сообщала, что Федеральная налоговая служба направила в Министерство финансов РФ запрос на получение возможности доступа к банковским счетам физических лиц вне рамок налоговых проверок, чтобы бороться с незаконным предпринимательством.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.