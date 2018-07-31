О задачах военно-политического управления ВС РФ рассказали в Совфеде

Москва, 31 июля. В верхней палате российского парламента рассказали о целях и задачах созданного в Вооруженных силах РФ военного-политического управления.

С заявлением на тему выступил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, отметив, что новая структура поможет давать отпор попыткам Запада дискредитировать нашу страну и армию России.

«Мы должны давать таким попыткам достойный отпор, создавать здоровый противовес. Главное военно-политическое управление министерства обороны важно для обеспечения национальной безопасности», — цитирует сенатора РИА Новости.

Парламентарий добавил, что решение по созданию такого управления было правильным и своевременным. Как подчеркнул Бондарев, в советской армии была похожая структура, теперь она будет и в армии России.

«Жизнь и геополитика бросает нам новые вызовы, к которым мы должны быть готовы. И уже сейчас формировать системный подход и к вопросам морально-нравственным, идеологическим, к патриотическому воспитанию», — резюмировал член Совета Федерации.

Как напоминает «Газета.ru», возглавил военно-политическое управление ВС РФ бывший командующий войсками в Сирии и бывший командующий Западного военного округа Андрей Картаполов.