Не менее шести человек стали жертвами теракта на Филиппинах

Манила, 31 июля. Губернатор филиппинской провинции Басилан Джим Салиман сообщил, что не менее шести человек погибли во время террористического акта, произошедшего во вторник утром.

Сообщается, что взрыв произошел в городе Ламитан в районе гражданских вооруженных территориальных сил​​​. По имеющейся информации, ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация «Абу Сайяф», связанная с «Исламским государством»1 (запрещена в РФ).

Правоохранительные органы и вооруженные силы начали расследование случившегося.

Ранее газета Известия сообщала, что мэра города Танауан Антонио Халили в филиппинской провинции Батангас убили во время официальной церемонии поднятия флага и исполнения гимна. Отмечалось, что неизвестный преступник выстрелил Халили в грудь,после чего скрылся.

1 Организация запрещена на территории РФ.