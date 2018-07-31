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Сирия: опубликовано видео отражения налета на базу ВКС РФ
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    Сирия: опубликовано видео отражения налета на базу ВКС РФ

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    Сирия: опубликовано видео отражения налета на базу ВКС РФ

    Дамаск, 31 июля. Видеозапись отражения атаки ударного беспилотника, запущенного боевиками в Сирии, опубликована на хостинге Youtube.

    Сообщается, что вечером 29 июля боевики вновь попытались атаковать с воздуха российскую авиационную базу Хмеймим, находящуюся в сирийской провинции Латакия.

    В Министерстве обороны РФ сообщили, что вражеский беспилотник был уничтожен рачетом ЗРПК «Панцирь».

    «Штатными зенитными огневыми средствами воздушная цель была уничтожена на безопасном удалении от авиабазы», — рассказал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

    Ранее газета Известия сообщала, что количество нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, возросло в полтора раза за последнюю неделю.

    Автор: Ирина Новикова
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