Сирия: опубликовано видео отражения налета на базу ВКС РФ

Дамаск, 31 июля. Видеозапись отражения атаки ударного беспилотника, запущенного боевиками в Сирии, опубликована на хостинге Youtube.

Сообщается, что вечером 29 июля боевики вновь попытались атаковать с воздуха российскую авиационную базу Хмеймим, находящуюся в сирийской провинции Латакия.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что вражеский беспилотник был уничтожен рачетом ЗРПК «Панцирь».

«Штатными зенитными огневыми средствами воздушная цель была уничтожена на безопасном удалении от авиабазы», — рассказал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

Ранее газета Известия сообщала, что количество нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, возросло в полтора раза за последнюю неделю.