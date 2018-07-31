Жуткий вирус напугал пользователей WhatsApp

Москва, 31 июля. Жуткий вирус атаковал гаджеты пользователей популярного мессенджера WhatsApp.

Сообщается, что в списке контактов неожиданно появился новый абонент под названием Momo.

Отмечается, что бот может позвонить пользователю по видеосвязи, или прислать сообщения с фотографиями шокирующего содержания

При этом, вместо фотографии бот имеет изображение зловещее изображение существа, похожего на девушку-ворону.

Согласно имеющейся информации, номер «Момо» зарегистрирован в Японии. Отмечается, что с 11 июля он не выходил в онлайн.

По одной из версий, вирус может быть рекламой нового фильма ужасов.

Ранее газета Известия сообщала, что в Индии толпа избила до смерти женщину, из-за того что она распространяла в мессенджере WhatsApp фейковые сообщения. Погибшую начали преследовать после того, как она распространила слухи о том, что в регионе действуют преступники, занимающиеся похищениями детей.