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Жуткий вирус напугал пользователей WhatsApp
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    Жуткий вирус напугал пользователей WhatsApp

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    Жуткий вирус напугал пользователей WhatsApp

    Москва, 31 июля. Жуткий вирус атаковал гаджеты пользователей популярного мессенджера WhatsApp.

    Сообщается, что в списке контактов неожиданно появился новый абонент под названием Momo.

    Отмечается, что бот может позвонить пользователю по видеосвязи, или прислать сообщения с фотографиями шокирующего содержания

    При этом, вместо фотографии бот имеет изображение зловещее изображение существа, похожего на девушку-ворону.

    Согласно имеющейся информации, номер «Момо» зарегистрирован в Японии. Отмечается, что с 11 июля он не выходил в онлайн.

    По одной из версий, вирус может быть рекламой нового фильма ужасов.

    Ранее газета Известия сообщала, что в Индии толпа избила до смерти женщину, из-за того что она распространяла в мессенджере WhatsApp фейковые сообщения. Погибшую начали преследовать после того, как она распространила слухи о том, что в регионе действуют преступники, занимающиеся похищениями детей.

    Автор: Ирина Новикова
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