Российский историк рассказал о «фантастических явлениях» в украинском учебнике

Москва, 31 июля. Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории Российской Академии Наук Владимир Булдаков заявил, что новый учебник по географии, выпущенный на Украине, является еще одним случаем, когда к истории Украины «приплетаются какие-то фантастические явления».

По словам эксперта, происходящее отчасти можно объяснить тем, что молодая государственность ищет исторические точки опоры.

«Отсюда и всевозможные преувеличения, попытки показать устойчивость, преувеличение значимости языка. Ничего удивительного в этом нет», — пояснил ученый.

При этом, он подчеркнул, что украинцам придется смириться с тем, что «нелепые» утверждения будут звучать еще некоторое время.

Ранее Газета.ру сообщала, что депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Вадим Рабинович заявил, что был шокирован, прочитав новый украинский учебник по географии для 8-го класса.