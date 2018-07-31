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ВСУ призвали жителей Лисичанска два дня не выходить из дома
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    ВСУ призвали жителей Лисичанска два дня не выходить из дома

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    ВСУ призвали жителей Лисичанска два дня не выходить из дома

    Лисичанск, 31 июля. Командование Вооруженных сил Украины призвало жителей Лисичанска не покидать свои дома 31 июля и 1 августа.

    В сообщении пресс-центра «Операции объединенных сил» говорится, что в указанные дни на территории города будут проходить учения, названные «превентивными мерами по противодействию террористической и диверсионной угрозам».

    Отмечается, что в случае необходимости перемещения в другие районы города горожанам необходимо в обязательном порядке иметь при себе документы, удостоверяющие личность, такие как паспорт, водительское удостоверение, справка об обучении и другие.

    Ранее Газета.ру сообщала, что с января по июнь текущего года из Вооруженных сил Украины уволились 11 тысяч офицеров и контрактников. Основной причиной увольнения 36% бывших украинских военных назвали низкую заработную плату.

    Автор: Ирина Новикова
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