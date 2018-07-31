Эксперт объяснил причины массовых увольнений из рядов ВСУ

Киев, 31 июля. Основной причиной массового увольнения офицеров и контрактников из украинской армии является денежный фактор, полагает политолог и экономист Александр Дудчак.

Эксперт прокомментировал сообщения об увольнении 11 тысяч офицеров и контрактников из рядов ВСУ за первые шесть месяцев 2018 года. По его словам, все они изначально шли в армию ради материальной выгоды. Поэтому, как только довольствие уменьшилось, он приняли решение покинуть ВСУ.

«Даже когда наступило относительное перемирие в Донбассе, многие пошли из-за того, что была возможность получить хоть какую-то работу. А сейчас, когда довольствие снижается и мародёрством уже не позанимаешься, смысла служить нет», — приводит слова Дудчака RT.

Он подчеркнул, что украинцы не идут служить в армию из-за патриотических соображений. Главным мотивирующим стимулом становятся зарплаты.

Напомним, что министерство обороны Украины ранее сообщило, что за первую половину 2018 года ряды ВСУ покинули 11 тысяч офицеров и контрактников. В военном ведомстве страны признали, что отток военнослужащих вызван низким уровнем денежного довольствия.