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Эксперт объяснил причины массовых увольнений из рядов ВСУ
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    Эксперт объяснил причины массовых увольнений из рядов ВСУ

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    Эксперт объяснил причины массовых увольнений из рядов ВСУ

    Киев, 31 июля. Основной причиной массового увольнения офицеров и контрактников из украинской армии является денежный фактор, полагает политолог и экономист Александр Дудчак.

    Эксперт прокомментировал сообщения об увольнении 11 тысяч офицеров и контрактников из рядов ВСУ за первые шесть месяцев 2018 года. По его словам, все они изначально шли в армию ради материальной выгоды. Поэтому, как только довольствие уменьшилось, он приняли решение покинуть ВСУ.

    «Даже когда наступило относительное перемирие в Донбассе, многие пошли из-за того, что была возможность получить хоть какую-то работу. А сейчас, когда довольствие снижается и мародёрством уже не позанимаешься, смысла служить нет», — приводит слова Дудчака RT.

    Он подчеркнул, что украинцы не идут служить в армию из-за патриотических соображений. Главным мотивирующим стимулом становятся зарплаты.

    Напомним, что министерство обороны Украины ранее сообщило, что за первую половину 2018 года ряды ВСУ покинули 11 тысяч офицеров и контрактников. В военном ведомстве страны признали, что отток военнослужащих вызван низким уровнем денежного довольствия.

    Автор: Антон Зарубин
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