Москва, 31 июля. Концепция выбора между Россией и Европой, которая навязывается Украине Западом, является провокационной и неприемлемой, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме».

По его словам, Запад по-прежнему оперирует логикой, согласно которой Украина может быть либо лишь с Россией, либо только с Европой. Лавров отметил, что подобная концепция навязывается Украине с 2004 года.

«Сам по себе этот подход провокационный и абсолютно неприемлемый в современном мире», — подчеркнул Лавров.

Напомним, что в начале этого года Федеральное агентство новостей приводило слова Лаврова, который заявил, что Украина стала жертвой опаснейшего геополитического эксперимента, целью которого является попытка вбить клин между братскими народами.