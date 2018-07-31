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Украина
Запад навязывает Украине ложную концепцию выбора между Европой и Россией — Лавров
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    Запад навязывает Украине ложную концепцию выбора между Европой и Россией — Лавров

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    Запад навязывает Украине ложную концепцию выбора между Европой и Россией — Лавров

    Москва, 31 июля. Концепция выбора между Россией и Европой, которая навязывается Украине Западом, является провокационной и неприемлемой, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме».

    По его словам, Запад по-прежнему оперирует логикой, согласно которой Украина может быть либо лишь с Россией, либо только с Европой. Лавров отметил, что подобная концепция навязывается Украине с 2004 года.

    «Сам по себе этот подход провокационный и абсолютно неприемлемый в современном мире», — подчеркнул Лавров.

    Напомним, что в начале этого года Федеральное агентство новостей приводило слова Лаврова, который заявил, что Украина стала жертвой опаснейшего геополитического эксперимента, целью которого является попытка вбить клин между братскими народами.

    Автор: Антон Зарубин
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