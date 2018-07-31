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Украина
Украинские пенсионеры сообщают о перебоях с выплатой пенсий
Общество
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    Украинские пенсионеры сообщают о перебоях с выплатой пенсий

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    Украинские пенсионеры сообщают о перебоях с выплатой пенсий

    Киев, 31 июля. На Украине во второй половине июля отмечаются проблемы с выплатой пенсий. Как сообщается, только в начале прошлой недели без выплат остался каждый шестой пенсионер, а в Пенсионный фонд Украины поступило рекордное количество жалоб.

    Отмечается, что с проблемами столкнулись даже те, кто получает пенсионные выплаты на банковскую карту – их платежи пришли лишь через два-три дня. Аналитики подчеркнули, что подобное явление на Украине наблюдается впервые за последние двадцать лет.

    Причины, вызвавшие подобный прецедент, до сих пор не установлены. Пенсионный фонд Украины заявил, что речь шла о единичном системном сбое, а финансирование выплат за июль уже полностью завершено.

    Однако ряд СМИ, включая газету «Известия», убеждены, что причиной задержки перечисления пенсий стала политика государства, которое накануне выплат «заигрывает» с бюджетниками, увеличивая размер выплат, используя для этого средства пенсионного фонда.

    Автор: Антон Зарубин
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