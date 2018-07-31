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Украина
Эксперт: Новый украинский учебник пытается убедить школьников, что Украина ― это Русь
Украина
Эксперт: Новый украинский учебник пытается убедить школьников, что Украина ― это Русь
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    Эксперт: Новый украинский учебник пытается убедить школьников, что Украина ― это Русь

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    Эксперт: Новый украинский учебник пытается убедить школьников, что Украина ― это Русь

    Киев, 31 июля. Новый украинский учебник по географии ставит своей целью внушить подрастающему поколению «особую роль» Украины в мировой истории, выдав ее за «наследницу» Древней Руси. С таким заявлением выступил украинский политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

    По его словам, авторы учебника поставили своей целью убедить школьников, что именно Украина является «наследницей» Руси.

    «Как она в истории называлась — Киевская Русь. Учебники этой цели и подчинены», — приводит слова Соскина RT.

    Учебник по географии для учащихся восьмого класса украинских школ подвергся критике вскоре после выхода. Как писало Федеральное агентство новостей, в пособие множество странных и ничем не подкрепленных высказываний. Например, авторы пособия утверждают, что границы Украины не менялись тысячелетиями, а ее жители на протяжении этого времени занимались земледелием и скотоводством. Также они пишут, что о «древних украинцах» упоминали «античные ученые», а сами украинцы являются «славянизированными германцами».

    Автор: Антон Зарубин
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