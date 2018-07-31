Меню
Общество
Россиян огорчила смерть актера Шеховцова
Общество
Новая инсталляция появится в аэропорту Владивостока
Следующая новость
Загрузка...

    Россиян огорчила смерть актера Шеховцова

    137

    Россиян огорчила смерть актера Шеховцова

    Москва, 31 июля. Пользователи социальных сетей с грустью восприняли информацию о смерти популярного российского актера театра и кино Сергея Шеховцова, скончавшегося в понедельник на 57-м году жизни.

    Напомним, что ранее пресс-служба московского театра «Современник» сообщила, что актер Сергей Шеховцов умер от остановки сердца.

    Церемония прощания с Шеховцовым состоится на Другой сцене театра «Современник» во вторник, 31 июля. Похоронят артиста в кубанской станице Спокойная.

    «Земля пухом...покойся с миром...», — написал в комментариях к новости Evgeniy Evol.

    «Мои соболезнования родным и близким, а также всем почитателям его таланта», — написал kaps.

    «Очень жалко, соболезную, уходят лучшие», — отметил vmo876.

    «Из последней череды смертей мне его действительно жаль. Соболезную», — написала Лидия Саночкина.

    «Хороший был актер, принципиальный. Взгляд Шукшинский. Такие долго не живут. Земля ему пухом», — высказал свое мнение favaris.

    Некоторые пользователи подчеркнули, что актер ушел из жизни слишком рано, ведь ему было всего 56 лет.

    «56 лет. Светлая память!», — говорится в комментарии Максима Кириенко.

    Другие предположили, что Шеховцова можно было спасти, ели бы сердечный приступ произошел при других обстоятельствах.

    «Если бы это произошло дома или в театре, то трагедии удалось бы избежать. во всяком случае так думаю! Но пешая прогулка с собакой, если это было в безлюдном месте, да еще неизвестно, какой породы была собака, привела к тому, что потеряли такого прекрасного артиста. А если это была большая собака, которая могла резко дернуть за поводок... Да, жизнь!», — считает Lunayjxyfz.

     

    Автор: Ирина Новикова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.