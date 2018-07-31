Россиян огорчила смерть актера Шеховцова

Москва, 31 июля. Пользователи социальных сетей с грустью восприняли информацию о смерти популярного российского актера театра и кино Сергея Шеховцова, скончавшегося в понедельник на 57-м году жизни.

Напомним, что ранее пресс-служба московского театра «Современник» сообщила, что актер Сергей Шеховцов умер от остановки сердца.

Церемония прощания с Шеховцовым состоится на Другой сцене театра «Современник» во вторник, 31 июля. Похоронят артиста в кубанской станице Спокойная.

«Земля пухом...покойся с миром...», — написал в комментариях к новости Evgeniy Evol.

«Мои соболезнования родным и близким, а также всем почитателям его таланта», — написал kaps.

«Очень жалко, соболезную, уходят лучшие», — отметил vmo876.

Добрая память актёру театра и кино... — Владиимир Линников (@HEMAH30) July 30, 2018

«Из последней череды смертей мне его действительно жаль. Соболезную», — написала Лидия Саночкина.

«Хороший был актер, принципиальный. Взгляд Шукшинский. Такие долго не живут. Земля ему пухом», — высказал свое мнение favaris.

Некоторые пользователи подчеркнули, что актер ушел из жизни слишком рано, ведь ему было всего 56 лет.

«56 лет. Светлая память!», — говорится в комментарии Максима Кириенко.

Классный актёр, так рано ушёл.. вот тебе и жить стали дОльше. Светлая память....Умер актер Сергей Шеховцов https://t.co/mlPyzjG5Rj — гораций (@ziyafe) July 30, 2018

Другие предположили, что Шеховцова можно было спасти, ели бы сердечный приступ произошел при других обстоятельствах.

«Если бы это произошло дома или в театре, то трагедии удалось бы избежать. во всяком случае так думаю! Но пешая прогулка с собакой, если это было в безлюдном месте, да еще неизвестно, какой породы была собака, привела к тому, что потеряли такого прекрасного артиста. А если это была большая собака, которая могла резко дернуть за поводок... Да, жизнь!», — считает Lunayjxyfz.