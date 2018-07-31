Азаров указал, на каких условиях согласен дать показания ГП Украины по делу Януковича

Москва, 31 июля. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о своей готовности дать показания украинскому суду по обвинительному акту, составленному Генпрокуратурой Украины в отношении бывшего президента Виктора Януковича. Об этом Азаров написал в своем Facebook.

Заявление Азарова стало его ответом на обвинения украинских СМИ, которые неоднократно утверждали, что он не хочет давать свидетельские показания.

В опубликованном Азаровым заявлении говорится, что он готов дать показания по делу Януковича, однако лишь на тех же условиях, на которых по данному делу был допрошен действующий президент Украины Петр Порошенко.

«Как мне известно, допрос указанного свидетеля был обеспечен судом путем направления судебного распорядителя с необходимым техническим оборудованием по месту текущего пребывания свидетеля», ― указал Азаров.

Он предложил украинским следователям прибыть с необходимой аппаратурой по указанному им адресу в Москве, чтобы взять у него показания. Свое открытое обращение Азаров составил на имя Оболонского суда Киева и опубликовал в собственном Facebook.