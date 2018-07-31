Во губу-то раскатали: россияне прокомментировали идею о выплате репараций Польше

Варшава, 31 июля. Пользователи Сети активно откликнулись на сообщения об инициативе польского депутата с требованием выплаты репараций от России за ущерб, якобы нанесенный во время Второй мировой войны.

Напомним, что глава парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик заявил, что Сейм Польши следующего созыва должен подготовить претензии к России о военных репарациях.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее прокомментировал инициативу, заявив, что никаких репараций от России Польша не получит, так как у нее нет таких прав.

Большая часть комментаторов отнеслась к данной новости негативно, отметив, что польские парламентарии, очевидно, забыли историю и то, какую роль сыграла советская армия в освобождении страны от фашизма.

«Может напомните мне, Польша хоть один цент или злотый, заплатила СССР за освобождение своих территорий от немецкого фашизма? Или может она компенсировала сотни тысяч жизней советских солдат, погибших при освобождении страны от оккупантов? Какие нафиг репарации?», — написала пользовательница Twitter под ником KissMyBlacklist.

Может напомните мне, Польша хоть один цент или злотый, заплатила СССР за освобождение своих территорий от немецкого фашизма? Или может она компенсировала сотни тысяч жизней советских солдат, погибших при освобождении страны от оккупантов? Какие нафиг репарации? pic.twitter.com/MOQPXYyMPi — Swiss ???? Vatnik (@KissMyBlacklist) July 30, 2018

Некоторые отметили, что подобное требование является наглостью со стороны Варшавы.

«Во губу-то раскатали! В Польше решили потребовать с России репарации», — прокомментировал новость iburgudji.

Во губу-то раскатали! В Польше решили потребовать с России репарации » Военное обозрение https://t.co/hGH3k8TC2V с помощью @ — Иван Бургуджи (@iburgudji) July 30, 2018

«Польский депутат призвал оценить ущерб, понесенный от СССР, и потребовать у России репарации — не называйте человека идиотом, назовите его ТЫ ПОЛЯК!», — считает larrygdwl.

«Тут письмо пришло из сумасшедшего дома: В Польше вознамерились взыскать с России репарации», — написал pechNnik.

Другие полагают, что Польша находится не в том положении, чтобы требовать выплаты репараций.

«Репарации могут требовать победители», — лаконично высказался igelgrey.