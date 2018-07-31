Минкомсвязи предложило обеспечить россиян бесплатным спутниковым телевидением

Москва, 31 июля. Россияне, не охваченные проводным цифровым телевидением, могут получить доступ к обязательным общедоступным телеканалам. Такой законопроект, подготовленный Минкомсвязи, был опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Министерство предложило внести поправки в Федеральный закон «О связи», который обяжет операторов предоставить доступ к основным каналам для тех граждан, которые не имеют возможности подключиться к ним из-за удаленности проживания.

Подчеркивается, что оператор не будет иметь возможности брать плату за подключения – кроме единовременной оплаты доступа к своей сети.

В документе подчеркивается, что абоненту нужно будет подтвердить, что он проживает в населенном пункте, который находится вне зоны охвата наземной трансляции общедоступных каналов. В этом случае операторы будут обязаны предоставить ему спутниковое вещание.