Меню
Новости Сирии
Участники переговоров по Сирии в Сочи примут совместное заявление по итогам второго дня
Украина
Эксперт: Новый украинский учебник пытается убедить школьников, что Украина ― это Русь
Следующая новость
Загрузка...

    Участники переговоров по Сирии в Сочи примут совместное заявление по итогам второго дня

    37

    Участники переговоров по Сирии в Сочи примут совместное заявление по итогам второго дня

    Сочи, 31 июля. По итогам второго дня переговоров в Сочи в астанинском формате будет принято совместное заявление. Об этом сообщает министерство иностранных дел России.

    Как сообщается, в ходе второго дня переговоров участники встречи в Сочи проведут пленарное заседание. Кроме того, в Сочи должна состояться четырехсторонняя встреча со спецпредставителем генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, а также ряд бесед с представителями отрядом вооруженной оппозиции в Сирии.

    В переговорах в Сочи участвуют не только представители государств-гарантов перемирия в Сирии (России, Ирана и Турции), но и сирийского правительства, а также ООН и Иордании.

    В ходе первого дня переговоров, делегация России провела встречу с де Мистурой, и представителями сирийской и иранской делегаций. Кроме того, представители Ирана встретились с представителями ООН, а члены турецкой делегации – с сирийской оппозицией. Также стороны провели консультации в закрытом формате, на которых обсуждался вопрос возвращения беженцев домой, а также ситуация в районе города Идлиб.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.