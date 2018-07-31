Участники переговоров по Сирии в Сочи примут совместное заявление по итогам второго дня

Сочи, 31 июля. По итогам второго дня переговоров в Сочи в астанинском формате будет принято совместное заявление. Об этом сообщает министерство иностранных дел России.

Как сообщается, в ходе второго дня переговоров участники встречи в Сочи проведут пленарное заседание. Кроме того, в Сочи должна состояться четырехсторонняя встреча со спецпредставителем генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, а также ряд бесед с представителями отрядом вооруженной оппозиции в Сирии.

В переговорах в Сочи участвуют не только представители государств-гарантов перемирия в Сирии (России, Ирана и Турции), но и сирийского правительства, а также ООН и Иордании.

В ходе первого дня переговоров, делегация России провела встречу с де Мистурой, и представителями сирийской и иранской делегаций. Кроме того, представители Ирана встретились с представителями ООН, а члены турецкой делегации – с сирийской оппозицией. Также стороны провели консультации в закрытом формате, на которых обсуждался вопрос возвращения беженцев домой, а также ситуация в районе города Идлиб.